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МОЗ України опублікував таблицю готовності областей до виходу з карантину

20.06.2020

Перехід областей до наступного етапу зняття карантину можливий лише за умови відповідності епідеміологічній ситуації в регіоні трьом критеріям. Епідситуація дозволяє послабити обмеження тільки в 10 областях.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я. Прес-служба відомства також призвела таблицю по областях відповідності критеріям.

Критерії відображають контроль передачі вірусу і рівень можливостей мережі лікарень і лабораторій. У МОЗ нагадали їх:

  • инцидентность — кількість нових випадків заражень за останні 7 днів, яке повинно становити менше 12 на 100 000 населення;
  • завантаженість ліжок менше 50% в закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19;
  • охоплення тестуванням не нижче рівня інцидентності — тобто більше 12 на 100 000 населення за тиждень.

Всі три показника дотримані в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

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