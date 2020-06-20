МОЗ України опублікував таблицю готовності областей до виходу з карантину

Перехід областей до наступного етапу зняття карантину можливий лише за умови відповідності епідеміологічній ситуації в регіоні трьом критеріям. Епідситуація дозволяє послабити обмеження тільки в 10 областях.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я. Прес-служба відомства також призвела таблицю по областях відповідності критеріям.

Критерії відображають контроль передачі вірусу і рівень можливостей мережі лікарень і лабораторій. У МОЗ нагадали їх:

инцидентность — кількість нових випадків заражень за останні 7 днів, яке повинно становити менше 12 на 100 000 населення;

завантаженість ліжок менше 50% в закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19;

охоплення тестуванням не нижче рівня інцидентності — тобто більше 12 на 100 000 населення за тиждень.

Всі три показника дотримані в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.