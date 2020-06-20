«Нічого у нас не іскрить!» Лукашенко розповів Лаврову про свої стосунки з Путіним

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у п’ятницю зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Враховуючи, що незадовго до цього глава Республіки Білорусь поспілкувався по телефону з Володимиром Путіним, який запросив його на парад Перемоги до Москви, співрозмовники обговорили відносини лідерів двох країн.

Про це повідомляє прес-служба Лукашенка.

Лавров почав розмову словами: «Я привіт передаю вам від Володимира Володимировича».

«Це я вам хочу передати. Я щойно з ним розмовляв. Так що я вам передаю привіт від начальника. У нас справді відбулася такий відкритий, добрий розмова. Хоча багато хто тут думають, що у нас щось іскрить. Нічого у нас не іскрить! Є проблеми завжди», — відповів Батько.

Глава МЗС РФ зазначив, що іскра потрібна для запалювання, щоб поїхати вперед. Лукашенко погодився з ним.

«Абсолютно вірно. Так ми і розглядаємо наші відносини. Вистачає, звичайно, проблем і у нас, і у вас. Це і пандемія (вона загострила багато проблем), і на міжнародному рівні (ви це краще за мене відчуваєте і розумієте). І у вас сьогодні політичних проблем вище даху у зв’язку з прийняттям нових поправок до Конституції. У нас — президентські вибори. Тому справді, як у братів, все йде паралельно, дзеркально відбиваються ці проблеми, що у вас, що у нас», — сказав білоруський лідер, додавши, що ці проблеми обидва президента вирішать.

«Тому, якщо хтось розраховує зіштовхнути нас лобами (цитата) і погіршити наші стосунки, це не вийде. Я з ним (Володимиром Путіним — Ред.) абсолютно згоден. Якщо хтось на це розраховує, цього не буде точно», — заявив Лукашенко.

Він висловив впевненість, що вдасться подолати всі пандемії: инфопандемию, економічну, політичну, нафтову, газову.