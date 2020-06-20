Ексканцлерку Австрії позбавили водійських прав за кермування напідпитку

Колишню федеральну канцлерку, ексголову Конституційного суду Австрії Брігітте Бірляйн позбавили водійських прав за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Про це заявила сама ексглава австрійського уряду, — повідомляє Громадське.

«Я шкодую, що після приємного вечора з подружками поїхала додому власним автомобілем, хоча й вживала алкоголь. Під час контролю на дорозі рівень алкоголю в крові показавши понад 0,8 проміле. Моя поведінка не відповідає ні моїм власним високим стандартам, ні моїй функції як зразка для наслідування», — сказала 70-річна Бірляйн, яка очолювала перехідний уряд червня 2019 року по січень 2020 року.

Повідомляється, що інцидент стався у ніч на 18 червня, коли ексканцлерка поверталася додому із закритої вечірки. Її автомобіль зупинив поліцейський патруль, а перевірка вмісту алкоголю в крові показала 0,9 проміле, що є перевищенням дозволеного рівня. В Австрії це карається тимчасовим позбавленням водійських прав та адміністративним штрафом. В Австрії мінімально допустимий вміст алкоголю в крові визначено на рівні не більше 0,5 проміле. Для власників тимчасового водійського посвідчення, водіїв вантажних автомобілів та автобусів дозволено не більше 0,1 проміле.

Якщо вміст алкоголю в крові буде від 0,8 до 1,19 проміле, то водій муситиме сплатити штраф — від 800 до 3700 євро. У разі, якщо це сталося з людиною вперше (і без ДТП), у водія також забирається водійське посвідчення на 1 місяць, при повторному порушенні — щонайменше на 3 місяці.