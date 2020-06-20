В Киеве агрессивные подростки нападают на людей возле метро

На одного из жителей города подростки вчера набросились с намерением избить и отобрать телефон

Киевляне жалуются на агрессивных подростков, которые облюбовали место возле станции метро “Минская”. По словам жителей, они собираются возле одного из ТЦ большими группами, иногда до 20 человек. Судя по фото, которое опубликовано в социальных сетях, парни катаются здесь на скейтах и роликах.

На одного из жителей города подростки вчера набросились с намерением избить и отобрать телефон. Конфликт начался после того, как мужчина подошел к парню, который лежал на асфальте.

Он всего лишь спросил, что с ним произошло. Пользователь социальных сетей пишет, что ему едва удалось уйти от агрессивных подростков, которые начали его окружать и угрожать расправой. А в ТЦ, который находится рядом, ему рассказали, что подростки постоянно конфликтуют с охраной торгового центра. Однажды даже брызнули в лицо охраннику из перцового баллончика. Администрация ТЦ жалуется, что “дети” бьют окна в торговом центре, ломают плитку и все это происходит в светлое время суток. Они неоднократно обращались в полицию на действия парней, но ситуация не изменилась.

Пострадавший мужчина утверждает, что вызывал на место патрульную полицию, но копы очень долго ехали и ему пришлось набирать их пять раз. А когда патрульные приехали на место, то один из них посмеялся над мужчиной, сообщив, что это всего лишь дети.

В полиции Облонского района сайт “Сегодня” заверили, что уже занимаются агрессивными подростками. Там подтверждают, что полицию на место конфликта действительно вчера вызывали и не только вчера.

“С начала года к торговому центру возле станции метро “Минская” полицию вызывали около 15 раз. Молодые люди катаются там на роликах и скейтах. Люди жалуются, что дети ведут себя агрессивно – катаются без масок и на замечание прохожих реагируют нецензурной бранью. Слишком агрессивных парней патрульная полиция задерживала и доставляла в Оболонское управление полиции. Правоохранители устанавливали их личности, и если они были в состоянии алкогольного опьянения, то на них составлялись административные протоколы. Остальных, которые просто там сидят и никого не трогают, к ответственности не привлекаем. Но после вчерашних событий будем детально разбираться в ситуации”, – рассказали нам в полиции Оболонского района.

Там отмечают, что уже пообщались с начальником охраны торгового центра и он подтвердил агрессивные действия подростков. Сейчас полиция пытается связаться с заявителем, который написал вчера пост в социальных сетях. Правоохранители хотят разобраться, что именно произошло на месте конфликта и причинили ли подростки увечья мужчине.