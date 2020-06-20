Не тільки «обнулення»

Акція влади щодо зміни Конституції Росії вийшла на фінішну пряму.

І за змістом, і за формою запропоновані Путіним поправки в Основний закон країни, а також так зване «всенародне голосування», як вже добре відомо, незаконні.

Противники цього беззаконня говорять головним чином про «обнулення» термінів Путіна — надання права продовження його повноважень до 2036 року. І це абсолютно правильно: така «поправка» є наругою над правом і відкриває дорогу для практично вічної незмінності влади. Однак важливо бачити, що штовхають людей на безальтернативне голосування однією галочкою, підсовуючи відразу понад дві сотні поправок, які оформляють на рівні Конституції авторитарна корпоративна держава, що обслуговує інтереси номенклатури і навколовладних угруповань. Тобто існуюча сьогодні закрита антигромадська політична система з авантюристських курсом зовнішньої політики, з вкрай некомпетентними корумпованими, полукриминальными і несамостійними кадрами на всіх рівнях, з мілітаристською і поліцейської ідеологією і відповідними репресивними механізмами тепер буде закріплена в Основному законі Росії.

Не виключено, що після «обнуління», отримавши як би право залишитися в Кремлі ще на 16 років, привівши тим самим в стан абсолютного страху й послуху все своє оточення і придушив у зародку навіть думки про транзит, Путін в якийсь момент раптово піде і, як водиться, залишить «наступника». У тій системі, яку зараз закріплюють у Конституції цими поправками, будь наступник в рамках путінського політичного устрою (наприклад, хтось із вищих генералів армії або ФСБ) буде для країни не краще Путіна, а, швидше за все, набагато гірше. І не тільки тому, що Путін так підбирає собі оточення, але ще і внаслідок логіки системи, вибудуваної за 20 років і тепер закріплюється в Конституції: в ній у влади не залишається інших опор, крім брехні і страху, і інших інструментів збереження контролю, крім репресій і залякування.

Про те, як буде діяти держава в рамках вже переписаної Конституції, можна судити по заходам, вжитим тільки за останні півроку, після того як Путін вперше запропонував внести зміни в Основний закон країни (див. перелік офіційно прийняті та готуються до прийняття рішень).

В останні дні курс на репресії і залякування став ще більш явним. У Петрозаводську відновився процес над істориком Юрієм Дмитрієвим. Все своє життя керівник карельського «Меморіалу» боровся за історичну правду і розповідав про вбивства невинних людей, наших співвітчизників, у тому числі про місця масових поховань жертв сталінських репресій в карельському Сандармосі. Щоб дослідники не шукали правду і щоб нікому не кортіло навіть замислюватися про минуле, проти історика Дмитрієва сфабрикували брудну справу (спочатку одне, потім друге) і посадили його у в’язницю.

Стало відомо про чергову «державній зраді». 78-річного президента петербурзької Арктичної академії Валерія Митько ФСБ звинувачує в передачі «секретних даних спецслужб Китаю». Останнім часом фігурантами подібних справ вже стали вчені з московського ЦНИИмаша 79-річний Володимир Лапыгин, 76-річний Віктор Кудрявцев і 77-річний Сергій Мещеряков, а також 72-літній конструктор севастопольського ЦКБ «Чорноморець» Віктор Прозоров. Дивний список літніх вчених… Знову пошук ворогів народу?

Так що справа не тільки в «обнуленні». Головною загрозою для майбутнього Росії є авторитарна, заснована на брехні, страху і свавілля система, яку з допомогою поправок мають намір закріпити в Конституції країни. Забезпечувати явку і брати участь в голосуванні за це не можна.

Григорій Явлінський, політик