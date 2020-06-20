Кличко доручив проект будівництва канатної дороги збитковому підприємству «Плесо», яке звинувачується у розкраданні грошей

Не встиг вщухнути скандал з будівництвом мером Києва Віталієм Кличком велосипедно-пішохідного мосту (від Арки Дружби Народів до Володимирської гірки), який вилився бюджету Києва в понад півмільярда гривень і був зданий в аварійному стані, як вибухнув новий. Знову-таки будівельний. На цей раз навколо самого відомого мосту-довгобуду столиці — мосту на Троєщину.

Формат будівництва вирішили змінити. Тому жителі Русанівських садів виступають проти зведення з’їздів Подільського мостового переходу на Центральній вулиці Садової. Це знищить вулицю, і у людей не буде доступу до численних місцевих водойм.

Кличко згадав про будівництво троєщинського мосту у зв’язку з виборами. Вирішив запустити проект подешевше і попіаритися за його рахунок. Дуже хоче утриматися на посаді мера. Вже нюанси реалізації глобального проекту, що місто ніяк не може зрушити з мертвої точки, мало кого цікавлять.

Хоча більшість експертів сходиться на думці, що будівництво моста навіть у новому форматі, не зможуть здати вчасно.

«Для повноцінної добудови з’їздів Подільського мосту на Лівий берег необхідно спорудити шляхопровід над залізницею. Кличко, перед виборами хоче будь-якою ціною відкрити автомобільний рух по розв’язці. Але так як вони не встигнуть побудувати шляхопровід над ж/д дорогою, то пустять рух на Центральну Садову вулицю. Люди хвилюються не даремно», — підкреслив один з експертів на транспорті.

Глобальних будівельних проблем у Києві предосить:

недобудовані Подільський і Шулявський мости;

затягиваемое будівництво метро на Виноградар;

канатна дорога через Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова

До речі, Кличко почав пошук інвестора для спорудження канатної дороги через Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова. Це підтверджується розпорядженням №864, та інформація про будівництво канатної дороги розміщена на сайті КМДА:

«Через річку Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова за кошти інвестора облаштують атракціон канатної переправи. Проведення відповідного інвестиційного конкурсу передбачено розпорядженням КМДА № 864. Як повідомили в Департаменті економіки та інвестицій, замовником реалізації проєкту визначено комунальне підприємство по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду Києва «Плесо». На КП «Київського інвестиційного агентство» покладено розробка орієнтовних техніко-економічних показників та можливих передпроєктних пропозицій за об’єднання об’єктом облаштування.

Попередньо довжина канатної переправи становитиме 530 м. Вона з’єднання єднає правий берег Дніпра з Трухановим островом. Початок маршруту передбачається біля Арки дружби народів. Проєкт канатної переправи є елементом рекреаційної інфраструктури та не передбачає будівельних чи інших робіт, що можуть призвести до руйнування, знищення або пошкодження об’єктів культурної спадщини. Натомість облаштування об єкту інвестування буде здійснено із встановленням збірно-розбірних конструкцій без облаштування фундаменту. Таким чином, реалізація проєкту відбуватиметься з дотриманням вимог чинного законодавства. Зокрема, Законом України «Про природно-заповідний фонд України» та Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Конкурсна комісія повинна знайти підрядника, а замовником будівництва є скандальне комунальне підприємство по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду «Плесо».

Щоб розуміти масштаби афери, потрібно згадати, що КП «Плесо» є фігурантом багатьох кримінальних справ про умисне ухилення від сплати податків, зборів, і розкраданні грошей. А податковий борг підприємства на 1 травня 2020 року склав 3,4 млн гривень.

Столична прокуратура вважає, що посадові особи КП «Плесо» присвоюють бюджетні гроші. В рамках кримінального провадження за фактом можливого привласнення засобів було встановлено, що бюджет столиці втратив близько 8,5 млн гривень: ці гроші могли бути виведені через фірми з ознаками фіктивності.

Вся ця інформація напевно зацікавить тих, хто буде слухати бенкет-заяви мера Кличко, а також його нові обіцянки городянам. Потрібно відразу розуміти, його ставлення до корупції та розкрадання бюджетних коштів столиці. Це його головний коник.

dubinsky.pro