Актор Домогаров закрив свій Instagram після посту на підтримку Михайла Єфремова

Російський актор Олександр Домогаров обмежив доступ до свого Instagram після того, як опублікував пост в підтримку заслуженого артиста Росії Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП в центрі Москви.

Про це свідчить інформація на сторінці Домогарова в соціальній мережі.

Так, вчора, ще коли акаунт артиста був відкритим, він закликав своїх передплатників не труїти Єфремова за ДТП, в результаті якого загинула людина. Домогаров стверджував, що «катастрофа, яка сталася з Мішею, — лакмусовий папірець, яка показала ставлення суспільства «людей». Потім він додав, що після критики Єфремова з боку громадськості у нього не залишилося жодного бажання виходити на сцену до глядачів, до яких він вже ніколи не відчує повагу.

Актор також дорікнув своїх передплатників, ніби вони «не пили, не кидали дружин, не зраджували, не ночували у приятелів або у подруг, не продавалися за гроші і не підставляли товаришів заради своєї вигоди».

Через деякий час після публікації поста, Домогаров взявся виправдовувати свої висловлювання, омечая, що запис присвячувалася не самої трагедії артиста Єфремова», а «страшним послань від людей», які «від заздрості збирали отрута».

Олександр Домогаров і Михайло Єфремов ділили знімальний майданчик ще в 2011 році на зйомках серіалу «М. У. Р.».