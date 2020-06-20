Ягнята по-бакинськи

Як «положенці» шеф-кухаря «Гулі» продемонстрували свій клас у кулінарному двобої в «Трьох баранчиках» та до чого тут «дах» для айтішніка і азербайджанці Дніпра

По обіді вівторка, 16 червня 2020 року на чорноморському узбережжі Одеси було справді спекотно. Стовпчики термометрів підбиралися до позначки в 30 градусів, вітерець ледь колихав листя на деревах, а місцеві мешканці та туристи вичікували заходу сонця, аби вийти на вечірній променад Французьким бальваром.

Тотальну сієсту раптово обірвали, а розмірене життя Південої Пальміри — на кілька годин вивели з літнього анабіозу, зо два десятки чоловіків. Здебільшого — кавказької зовнішності, які зійшлися в «кулінарному двобої» на літньому майданчику ресторану «Три баранчика».

Камери відеоспостереження зафіксували, що десять цих «кухарів» прибули на кількох автівках до вулиці Академічної Приморського району, та похапцем направилися до розважального закладу. Не вагаючи годині на ті, аби вгамувати спрагу, вони одразу ж почали виказувати таланти своїм шістьом співвітчизникам по інший бік барикад, що не одразу виявили готовність до палкої зустрічі одновірців.

Зауважимо, що подалі дійство мало нагадувало традиційну уяву про азербайджанський танок чабанів ханчобани. Хоча драйвових ритмів у «Трьох баранчиках» було вдосталь, як і уродженців сонячного міста Баку.

Чого варті хоча б показові виступи зі спритного володіння ножами, внаслідок чого двоє учасників «кулінарного двобою» змушені були звертатися до лікарні! Інші достойники продемонстрували свої навички витягання зброї, здійснення пострілів у повітря, а один — як можна використовувати стільці не за традиційним призначенням…

Як вже зазначалося на сторінках Dетектив-Info, саме так з стріляниною та різнею в центрі Одеси 16 червня 2020 року з’єднання ясовували стосунки представники двох етнічних угруповань.

Олександрійська битва

На рандеву в «Трьох баранчиках» волелюбні поціновувачі кавказької кухні зійшлися, аби розібратися з нетривіального питання. А саме: під чиїм «дахом» надалі має продовжувати свою затяту діяльність (яку місцеві правоохоронці називають «незаконними діями, пов’язаними з IT-технологіями», а окремі співрозмовники автора цих рядків — шахрайством з криптовалютами) 32-річний Олександр Ярошевський.

(Олександр Ярошевський)

Про звитяги цього достойника відомо, що раніше вони концентрувалися на діях, які Кримінальний кодекс України кваліфікує як хуліганство та грабіж. Втім, після пройдення певних курсів підвищення кваліфікації, Олександр Сергійович зосередився на шахрайстві. Саме за цим «профілем» наразі він фігурує в одній з кримінальних справ.

Джерела Dетектив-Info пояснюють, що на цій ниві Ярошевський певний час знаходився під «дахом» представників азербайджанської діаспори міста Одеса, яким сплачував встановлену таксу данини. Але нещодавно буцімто вирішив змінити «опікунів» на інших нащадків таланту письменника Чингіза Абдуллаєва, більшість з яких пов’язані з Дніпром (та віднедавна — Києвом).

Звісно, що такий фінт викликав непорозуміння між рекетирами з Південної Пальміри та «новими друзями» Ярошевського. Останні ризикнули здійснити виїзд до Одеси, де в «Трьох баранчиках» на них напали переважаючі їх чисельно «господарі», до того ж використовуючи зброю.

Постфактум двобою вважається, що гору в ньому взяли «одеські азербайджанці», хоча саме вони першими покинули місце двобою, коли «візітери» почали витягати пістолети. Поразку «нових друзів» Ярошевського констатували також ескулапи, а згодом — правоохоронці.

По гарячих слідах було затримано 7 чоловіків, шість з яких належать до приїжджого на чорноморське узбережжя угруповання.

Команда гостей — андердоги з Дніпра

Мова йде про 24-річного Кишені Байрамова, 26-річного Андрея Пінчука, 25-річного Асіма Гурбанзаде, 37-річного Рамада Гусейнова та двох братів Гаджієвих. Останні на згадку про приїзд до Одеси отримали від місцевих співвітчизників ножові поранення.

(Асім Гурбанзаде)

(Камран Байрамов)

(Андрій Пінчук)

(Рашад Гусейнов)

Зауважимо, що мешканці Дніпра Гаджієви раніше вже опинялися у фокусі прискіпливої уваги правоохоронців.

Старший з них — 25-річний Тапдиг вироком Жовтневого райсуду від 9 квітня 2019 року був засуджений до 4 років ув’язнена язнення з іспитовим строком на 12 місяців після скоєного ним пограбування жінки.

З тексту вироку достойнику випливає, що на світанку 27 червня 2017 року неподалік кафе «1001 ніч» по вулиці Набережній Січеславській Дніпра Гаджієв перестрів дівчину, намагався «вирубити» її ударами скляною пляшкою, але промазав та розбив ємність. Після цього в лівій руці у кавказця опинилася так звана «трояндочка», погрожуючи якою він зірвав з шиї жертви золотий ланцюжок з підвіскою та кулоном, вартість яких була оцінена в понад 100 тис. грн.

Гаджієв намагався втекти з місця злочину на автівці з приятелями, але їх «перехопили» «копі». На суді волелюбний син Кавказу визнав свою провину, служителі Феміди проявили до нього гуманність.

За іронією долі, саме ту руку, в якій він тримав «трояндочку» три роки тому, за наслідками подій 16 червня 2020 року лікували одеські медики. У Тапдига Гаджієва діагностували різану рану лівого плеча з пошкодженням м’яких язів.

(Тапдиг Гаджієв)

Більш суттєво в «Трьох баранчиках» підрізали його молодшого брата — 22-річного Азада Гаджієва. За офіційною версією, на перший день після потрапляння на лікарняне ліжко» з проникаючими пораненнями черевної порожнини, цей достойник відмовлявся писати заяву про злочин.

(Азад Гаджієв)

Але згодом кардинально змінив свою думку: наразі Азад звинувачує правоохоронців Південної Пальміри, буцімто ті відмовилися реєструвати його відповідне звернення по гарячих слідах з посиланнями на збій у роботі системи «АРМОР».

Різка зміна точки зору на скандальні події, учасником яких ставав Азад Гаджієв, трапляється з ним вже не вперше. Наприклад, тільки 6 листопада 2019 року кавказець звернувся до поліції Дніпра з офіційною заявою про викрадення у нього автівки «Mercedes-Benz E 220», хоча сам викрадення трапився на три тижню раніше — 17 жовтня. Того ж дня фатальні неприємності чекали в Дніпрі на іншого вихідця з Азербайджану — 27-річного Армена Багдасаряна, якого застрелили за кермом іномарки на Набережній Заводській вулиці Дніпра, про що писав Dетектив-Info. У справі розстрілу співвітчизника та «розбірок» етнічних угруповань напередодні нього Гаджієв-молодший проходив як свідок. Наприкінці минулого року звернувся з проханням забезпечити йому охорону через погрози життю.

Зауважимо, що під соусом начебто спроби ліквідації Азада Гаджієва за мотивами «дніпрової історії» наразі вже подається інформація щодо підгрунтя різанини в «Трьох баранчиках» Одеси окремими виданнями. Втім, співозмовники Dетектив-Info цю версію не підтверджують. Опитані автором їх рядків правоохоронці схиляються до думки, що на Французському бульварі 16 червня 2020 року мало місце зіткнення рекетирів через питання щодо встановлення «даху» для IT-шахрая Ярошевського. Де «візітери» нарвалися на «гостинний прийом» членів азербайджанської діаспори, які считают собі господарями в Одесі.

Команда «господарів»

Такі амбіції волелюбних синів Кавказу, що осіли в Південній Пальмірі, співрозмовники Dетектив-Info пов’язаність язують з персоною їх 47-річного земляка Надіра Саліфова, який відомий у статусі так званого «злодія в законі» на прізвисько «Гулі»/»Лоту Гулі». Журналісти охрестили його лідером злочинного світу Азербайджану, втім теріторією етнічної Батьківщини його вплив не обмежується.

Як вже зазначалося на сторінках Dетектив-Info, Саліфов має стійкий інтерес до України та намагається посилити свої позиції на території нашої держави за допомогою своїх довірених осіб, так званих «положенців». До їх переліку вітчизняні правоохоронці зараховують відомих в певних колах Одеси особистостей, які брали безпосередню участь у подіях в «Трьох баранчиках» 16 червня 2020 року.

Отже, загалом до приміщення ресторану на Французському бульварі до «візітерів з Дніпра» тоді під’їхало з десяток синів Кавказу.

Серед них, за інформацією джерел Dетектив-Info, вирізнялися 39-річний уродженець міста Баку Орхан Халілов, 35-річний мешканець Генічеська Абрам Татарішвілі (якого з 2007 понад десять років марно шукали правоохоронці за скоєння грабіжу), 28-річний Елмін Рустамов (раніше притягався до відповідальності за побиття людини), 51-річний Руслан Агаєв та затриманий постфактум сутички 37-річний Гайдар Казимирчик.

(Гайдар Казимирчик)

(Елмін Рустамов)

(Руслан Агаєв)

(Орхан Халілов)

(Абрам Татарішвілі)

Ще колоритніше виглядають характеристики іншої четвірки достойників, які також відзначилися в «Трьох баранчиках». Здійснюючи розповідь про них, розпочнемо з життєвого шляху 25-річного уродженця азербайджанського міста Нахічевань Турала Мусаєва, який влітку 2016 року став широко відомим на чорноморському узбережжі.

(Турал Мусаєв)

Нажаль, ці звитяги геть не стосувалися успіхів громадянина Азербайджану в навчанні в Одеському політеху, де він гріз граніт науки. А були спричинені тим, як пізно ввечері 9 липня 2016 року Мусаєв, перебуваючи за кермом автомобіля «BMW», почав гарсати пішохідною смугу по вулиці Дерибасівській. Іномарку зухвальця намагалися заблокувати відвідувачі місцевого кафе, однак волелюбний син Кавказу не зупинився. Натомість, він здійснив наїзд та «прокотивши» на капоті одеського волонтера Анатолія Мазура.

Такі дії Мусаєва правоохоронці кваліфікували як хуліганство, зрештою його засудили до штрафу в розмірі 8,5 тис. грн. Під час судового розгляду Турал переконував, що усвідомив наслідки свого вчинку, однак на шлях виправлення, як засвідчили подальші події, так і не згорнув.

Наразі цей достойник разом зі своїм співвітчизником (Орханом Юсіфовим) перебуває в якості обвинувачего у справі про вбивство, скоєне на світанку 29 квітня 2018 року в селі Шабо Білгород-Дністровського району. Біля входу на місцевий ринок тоді було виявлено пораненого чоловіка, якого двічі вдарили ножем у грудях та випустив 8 гумовіх куль. Таким чином загиблому «пророкували» про образи, що він буцімто висловив у бік одного зі знайомих «азербайджанських месників» у розважальному закладі напередодні…

(Мусаєв після затримання у справі про вбивство на ринку в Шабо)

Невдовзі Мусаєва було затримано, але зрештою він звільнився. Судовий розгляд по справі вбитого аккерманця триває й понині.

З урахуванням вищезазначеного реноме Турала Мусаєва, не викликає подиву той факт, хто саме підвозив його та інших учасників етнічного угруповання до місця «кулінарного двобою». Мова йде про впливого кримінального авторитету Анзорія Горадзе на прізвісько «Анзор» та його більш юного «колегу по цеху» Джавіда Ісмайлова, про якого ширяться чуйні буцімто наразі він розглядається в якості кандидатури на «положенця» від Надіра Саліфова на Одещині.

(Анзорій Горадзе)

(Джавід Ісмайлов)

Компанію цим достойникам складав 50-річний Еміль Халілов на прізвісько «Еміль Варшавський», який наразі також вважається довіреною особою «злодія в законі» «Гулі» та особисто керував діями «кухарів» в «Трьох баранчиках».

(Еміль Халілов)

Халілов — неординарна особистість, про історії взаємин якого з вітчизняним та азербайджанським законом вже давно складають легенди. Ще на початку 2000-х бакінський суд оголосив його в розшук, після чого «Еміль Варшавський» перебрався до України, де через суд неодноразово домагався легалізації свого статусу.

Здавалося б, край його поневірянням було покладено влітку 2018 року, коли в Наполіції звітували про екстрадицію «положенця» від «Гулі» на Батьківщину із встановленням заборони йому на в’їзд до України на 5 років.

Втім, вже восени 2019 року Халілов повернувся. За незаконний перетин кордону його оштрафували, можновладці намагалися підняти питання щодо примусового повернення «Еміля Варшавського» до Азербайджану, однак суд відмовив у задоволенні відповідного клопотання. Паралельно вітчизняні прикордонники встановили щодо Халілова заборону на в’їзд та зобов’язаннями язали добровільно покинути Україну до 10 жовтня 2019 року. Це рішення достойник намагався оскаржити в суді, але марно. 16 березня 2020 року Київський райсуд Одеси відмовив «кримінальному авторитету» у задоволенні його скарги.

Рівно через три місяці саме Халілов керував діями співвітчизників на Французькому бульварі. Питання до правоохоронців, як таке могло статися — зависає у повітрі…

detective-info.com.ua