Найгарніші озера України: казкові фото (фото)

Щоб побачити казкові пейзажі не потрібно їхати закордон, адже українські озера – це найкраще місце для відпочинку. Тут можна погрітися на сонечку, власноруч назбирати лісових ягід та грибів. 24 канал пропонує ознайомитися з невеликим списком наймальовничіших озер України.
Озеро Світязь
Найбільше та найглибше озеро в Україні – це озеро Світязь, розташоване у Волинській області. Площа Світязя понад 2,5 тисячі гектарів, довжина – 9225 тисяч метрів, ширина – 4 тисячі метрів, а максимальна глибина – 58 метрів.
У вітряну погоду на озері хвилі досягають півтораметрової висоти.
Озеро Світязь входить до складу Шацьких озер, розташоване в північно-західній частині Любомльського району Волинської області.
Озеро Світязь / Фото: kolomyia.today
Озеро Синевир
Синевир розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря в Карпатах. Озеро утворилося внаслідок перекриття гірського потоку після землетрусу понад 10 тисяч років тому.
Площа Синевира – 5 гектарів, а максимальна глибина 22 метри. Вода в озері чиста та прозора, проте купатися в Синевирі заборонено.
Озеро Синевир / Фото: 24 каналу
Кояське озеро
Солоне озеро морського походження розташоване на південному узбережжі Керченського півострова – Кояське озеро. Площа озера понад 5 кілометрів. Кояське озеро є джерелом цілющих грязей.
Солоне озеро Кояське / vsviti.com.ua
Озеро Несамовите
Одне з найвищих озер Українських Карпат Несамовите – 1750 метрів над рівнем моря. Воно розташоване в Івано-Франківські області. Довжина – 88 метрів, а ширина – 45 метрів. Найбільша глибина 1,5 метра.
Поруч із озером розташовані хребти Великі та Малі Козли. А там, де лежить саме Несамовите цвітуть гірські квіти, а за ними поля пухнастої альпійської сосни.
Озеро Несамовите / Фото: travel.tochka.net
Озеро Марічейка
Кажуть, що озеро утворилось зі сліз чабана Івана, який оплакував свою кохану Марічку. Дівчина врятувала ціле село від ворогів ціною власного життя. А інше значення легенди – через вбивство Марічки, гори затрясло і утворилось провалля, як згодом затопила сильна злива.
Відтоді озеро й називають Марічейка, а смерековий ліс навколо – Дівочим.
Озеро Марічейка / Фото: buvrtysa.gov.ua
Біле озеро
Біле озеро розташоване на Рівненщині, поблизу села Рудка. Озеро має площу 453 гектара. Біле озеро маж овальну форму, а дно пологе та піщане.
Біле озеро вважають особливим, адже тут поєднується болотні, озерні та лісові природні комплекси Західного Полісся. Таким чином, в озері містяться корисні вітаміни і є лікувальним.
Лікувальне Біле озеро / Фото: inlviv.in.ua
Озеро Ялпуг
Озеро Ялпуг – найбільше природне озеро в Україні, яке розташоване в трьох районах Одеської області: у Болградському, Ізмаїльському та Ренійському. Довжина озера 39 кілометрів, а максимальна глибина – 5,5 метрів.
Місцева визначна пам’ятка – старий дуб. Існує легенда, що його висадив Олександр Пушкін, коли був в Одеській області.
Озеро Ялпуг / Фото: ua.igotoworld.com
Озеро Бребенескул
Бребенескул – найбільш високогірне озеро в Україні, розташоване на 1801 метрів над рівнем моря. Воно лежить на дні льодовикового кару, а береги високі, з кам’яними усипищами. Ширина озера 67 метрів, а глибина – понад 3 метрів.
Озеро Бребенескул / Фото: ua.igotoworld.com
Шелехівське озеро
Шелехівське озеро розташоване в Сумській області, серед лісу. Як стверджують науковці, озеро Шелехівське виникло ще в льодовиковий період і вважається таким же давнім як Байкал у Росії та озеро Вікторія в Африці.
Озеро у Сумській області / Фото: lebedin.glo.ua
Молочне озеро
Молочне озеро розташоване на півдні Запорізької області, має площу 168 квадратних кілометрів. До озера впадають три річки: Молочна, Тащенак, Джекельня.
Найбільша глибина – 3 метри.
Тут живуть багато видів водоплавних птахів, цінних морських риб, а також тут зростають і проживають 14 видів рідкісних рослин і тварин занесених до Червоної книги України.
Молочне озеро в Україні / Фото: pershyj.com