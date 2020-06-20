В статті Путіна деталі набагато важливіше змісту

Взагалі в появі статті Путіна деталі виявилися набагато важливіше змісту. Навіщо її випустили в заштатному і другосортному американському журналі National Interest, який очолює співведучий онука Молотова на Першому каналі Дмитро Саймс, а членом редакційної ради є Олексій «висміяв» Пушков. Ну я не знаю, це все одно, що Дональд Трамп опубліковуватиметься у Проханова в газеті «Завтра» або Барак Обама в блозі Валерія Солов’я або Андрія Ілларіонова.

Власне, ось таким безглуздим рішенням задано тренд меншовартості інформаційного приводу. Тобто велика іноземна преса на перших смугах нічого не опублікує, хоча явно була мета привернути увагу в світі, а не тільки в країні. Всередині країни стаття буде сприйнята, як набір відомих банальностей, замішаних на архівних документах і конспірології, причому, не зрозумієш де що.

Взагалі розмах був на рубль, а удар на копійку. Це пов’язано з розумінням, що світу в епоху пандемії тема війни зовсім нецікава, або просто катастрофічними провалами в просуванні Кремля на світовій арені.

Якщо говорити про зміст статті, то, звичайно, це не «Мала Земля». Брежнєв принаймні воював, хоч і політруком, тому і твір було дійсно про війну, хоча не просто слабке, а буквально рівня гуртка самодіяльності. Путін же просто хоче причепити себе до пам’яті про війну, але все зробив банально у вигляді типових роздумів військового пенсіонера, який як би захоплюється історією. І це ні в якому разі не в докір, просто Путін служив у КДБ СРСР і вийшов у відставку. Це така порода людей з такими інтересами, поглядами, пристрастю до антизападничеству, містики і конспірології. Все це в статті є у великій кількості, може бути, крім містики. Хоча в статті є про Сталіна, причому, досить добро, а після її виходу стало відомо про смерть Сергія Хрущова — сина викривача культу особистості.

Потрібно розуміти, що в сучасному світі треба потрапляти у формат, якщо хочеш вийти за межі аудиторії військових пенсіонерів. Картинки, фото, скани документів, фото, відео… Якщо цього немає, знижується охоплення і стаття президента Росії проходить повз головної аудиторії, яку він намагається переконати, що Захід бяка, а ми виграли війну.

Власне, хороша агітація вийшла за поправки щодо обнулення. Якщо ви прочитали статтю до кінця, то знайте, що таке явище буде з нами до 2036 року, а Володін пообіцяв, що після теж.