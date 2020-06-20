Солистка группы KAZKA удивила сменой имиджа

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая удивила поклонников сменой имиджа. Девушка показала снимки в новом образе на своей странице в Instagram, передает FaceNews.ua.

Зарицкая предстала перед камерой с розовыми волосами и в шелковом разноцветном халате. Певица продемонстрировала пышную грудь, оставив глубокий вырез в зоне дельте.

Образ Зарицкая дополнила ярко-розовыми тенями и помадой. На одном из снимков артистка показывает язык.

Один из подписчиков отметил, что новый образ украинской певицы напомнил ему стиль леди Гаги. Другая подписчица раскритиковала Зарицкую, написав, что звезда выглядит слишком вызывающе.