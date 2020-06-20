Одесу накрила повітряне «цунамі»

У п’ятницю, 19 червня, над Одесою піднялося повітряне «цунамі». Незвичайна хмара під час грози, яка перейшла в шторм, здивувала місцевих жителів.

Одесити опублікували десятки фото погодного явища в соціальній мережі Instagram. «Ефектно», «страшно красивий», – зазначили користувачі під знімками.

Незважаючи на локальний грозовий фронт, в Одесі пройшов тільки невеликий дощ, а хмара пішла. Однак, за прогнозами синоптиків, у найближчі дні місто накриють зливи з грозами.