У п’ятницю, 19 червня, внаслідок важкої хвороби померла головний продюсер ТСН Олена Несміян.

З недугою вона боролася кілька останніх місяців, повідомляється на сайті «Телевізійної служби новин».

«Для всієї команди «1+1 медіа» це величезна втрата, яку неможливо описати словами. Висловлюємо глибокі співчуття родині Олени та всім близьким», – сказано в повідомленні.

Колеги назвали Несміян «справжньої «мамою ТСН», якій не потрібна була публічність і заслужена слава».

«Важливість настанов Олени своїй команді важко переоцінити», – зазначили журналісти.

Жінка пропрацювала в ЗМІ 23 роки. «Завдяки їй у ТСН зібралася фантастична команда талановитих професіоналів, закоханих в свою справу», – розповіли колеги українки.

Зазначається, що за час роботи Несміян було створено багато благодійних ініціатив (зокрема «ТСН. Допомога»), які врятували життя величезної кількості людей.

Головний продюсер ТСН Facebook Олени Несміян

Дату, місце і час прощання з Оленою оголосять додатково.

Головний продюсер ТСН Facebook Олени Несміян

Головний продюсер ТСН Facebook Олени Несміян

Трагічно померла головний продюсер ТСН Несміян

Трагічно померла головний продюсер ТСН Несміян

Інтерв’ю Олени Несміян до 20-річчя ТСН: