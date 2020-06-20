У Києві жінка з дитиною випали з вікна багатоповерхівки: з’явилися деталі про постраждалих

Жінка з дитиною, які випали з вікна четвертого поверху багатоквартирного будинку в центрі Києва, вижили. Медики прооперували постраждалих, зазначаючи, що їх життю нічого не загрожує.

А до розслідування справи долучили представників ювенальної поліції, так як у 40-річної киянки є також старша дочка. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами очевидців нещасного випадку, після падіння Наталя з 3-річним сином Давидом були у свідомості, їх відразу госпіталізували.

«Стегно було повністю вивернуто. Він тримав її, бо вона кудись там виривалася. А дитині накладав шину», – розповіла киянка Ганна Кайструк про те, як її колега допомагав постраждалим.

Відомо, що у трирічного хлопчика діагностували травму ноги, а в його матері ушкоджень виявилося більше. Обох вже прооперували.

«Стан жінки й хлопчика наразі стабільний. У них переломи різного ступеня тяжкості по всьому тілу. Встановлюються всі обставини», – сказала прес-офіцер Печерського управління поліції Оксана Тищенко.

Додамо, що у жінки є ще одна дитина – 10-річна дівчинка. На момент інциденту, вона теж була в квартирі з бабусею і дідусем. Після квартиру навідалися представники ювенальної поліції – разом з соціальною службою вони повинні вирішити, з ким буде дівчинка на час розслідування справи. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею замах на вбивство.