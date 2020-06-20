Коронавірус змінює ДНК: Богомолець пояснила повторне зараження

Коронавірус переформатує клітку ДНК людини, вона перестає розпізнавати його як загрозу і не формує імунітет.

У цьому полягає причина повторного зараження COVID-19, розповіла в ефірі ObozTV заслужена лікар України Ольга Богомолець.

«Повторне зараження залежить від того, що організм людини перестає пам’ятати і не формує стійкий імунітет. Клітка забуває, що була така вірусна інфекція і починає заново з нею боротися», – пояснила лікар.

Вона констатувала, що віруси намагаються бути «розумнішими» людей. «Але в будь епідемії треба бути оптимістами. Так, віруси і бактерії іноді призводять до смертності, але не було такого, щоб ми їх не перемогли і не знищили. Тому все одно перемога буде за нами», – запевнила Богомолець.