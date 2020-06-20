Коронавирус у детей: названы главные симптомы

Медики назвали основные симптомы коронавируса у детей. Это лихорадка, диарея и рвота.

Китайские медики назвали главные симптомы коронавируса у детей. Специалистов цитирует издание PLoS Medicine.

Врачи говорят, что, в отличие от взрослых, у детей проблемы с легкими проявляются позже.

На первых же этапах у маленьких пациентов признаками заражения являются лихорадка, диарея и рвота.

Исследователи выяснили, что сразу у 76% заразившихся детей проявлялась лихорадка, в то время как у взрослых больных этот показатель равнялся 44%.

Также у 62% детей фиксировали сильный кашель, еще у 12% малышей наблюдали диарею и рвоту.

17 июня 2020 года сообщалось, что глава ВОЗ сделал очень важное заявление по поводу лечения коронавируса.