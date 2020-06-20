Меркель попередила Росію про санкції за зухвале вбивство у Берліні

Німецький канцлер Ангела Меркель пригрозила Росії новими санкціями за усунення в Берліні колишнього чеченського бойовика Зелімхана Хангошвили. Раніше ФРН висилала двох російських дипломатів.

«Ми залишаємо за собою можливість реагування, як і говорив напередодні) глава МЗС (Хайко Маас), але спочатку потрібно почекати, що покаже процес», — зазначила політик.

18 червня прокуратура Німеччини висунула звинувачення передбачуваного вбивці Хангошвили Вадиму Красикову. Слідом за цим російський посол був викликаний в МЗС ФРН.

У застреленого Хангошвили було грузинське громадянство. 23 серпня 2019 року він був серед білого дня застрелили Красиковым в центрі Берліна. Росіянина затримали; з’ясувалося, що він в’їхав в країну за підробленим паспортом.

За версією Німеччини, Хангошвили вбили як терориста за дорученням «урядових структур, безпосередньо підпорядкованих центральній владі Росії».