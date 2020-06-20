Годі вже гуляти, ніхто ж не хоче, щоб літа не було через десять днів: Заступник голови ВП Тимошенко звернувся до українців

Ситуація з коронавірусом в Україні може істотно ускладнитися, якщо люди і далі будуть ігнорувати дотримання умов карантину.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телеканалу “Україна 24”, передає “Ліга”.

“Якщо ми зараз не припинимо цю ситуацію, може бути через десять днів зовсім інша ситуація. А ми не хочемо знову вводити карантин, який був у нас. Це, в першу чергу, б’є по економіці і по кишенях людей”, – сказав Тимошенко.

Він закликав українців максимально дотримуватися всіх умов карантину. “Ніхто ж не хоче, щоб літа не було через десять днів. Тому треба носити маски, дезінфікувати руки і дотримуватись інших умов”, – зазначив заступник голови Офісу президента.

Тимошенко уточнив, що влада не хоче посилювати карантин, але таку ймовірність він не виключає.

“Годі вже гуляти, нагулялися. Всі бачать, яка у нас ситуація, кожен день у нас все більше і більше людей хворіють коронавирусной інфекцією”, – підкреслив Тимошенко.

За його словами, президент дав завдання правоохоронців посилити перевірку дотримання заходів карантину.