Путін показав свій «бункер» журналістам

Президент Росії Володимир Путін продемонстрував журналістам так званий бункер у своєму кабінеті, за дверима якого виявилися їдальня і кімната відпочинку.

При цьому, як відомо, таємні ходи і кімнати є також в Букінгемському, Єлисейському палацах і Білому домі.

Путін показав свій «бункер» (скріншот з відео)

«Бункер» Путіна

Поглянути на свою секретну кімнату Володимир Путін дозволив журналістам кремлівського пулу «Росія 1», передають . З’ясувалося, що прохід в таємне приміщення переховувався в його кабінеті.

«Але попереджаю вас, я там нічого не готував, тому там… робоча атмосфера», – виправдався глава РФ.

У таємній кімнаті Путіна виявилися їдальня і приміщення для відпочинку (anews.com)

ЗМІ показали столову і кімнату відпочинку. За словами Путіна, в них він не проводить публічні зустрічі. В приміщенні, оформленому в світлих тонах, помітили портрет імператора Петра I, а також дитячі малюнки і вироби, які подарували главі РФ.

Путін нібито зберігає у своєму «бункері» дитячі малюнки (anews.com)

Букінгемський палац

Про офіційною лондонській резиденції королеви Великобританії Єлизавети II давно поширюється безліч чуток. Як відомо, величезний Букінгемський палац складається з 775 кімнат. Серед них 19 державних, 52 королівських і гостьових спалень, ще 188 – для персоналу, 92 кабінету і 78 ванних кімнат. Найбільшим є бальний зал. Також у палаці є власне поштове відділення для персоналу, а нещодавно з’явився і власний банкомат. При цьому видання Londonist пише, що ще там є басейн, кабінет лікаря і кінотеатр.

Букінгемський палац в Лондоні

Але однією з головних легенд є чутки про тунелях, що зв’язують Букінгемський палац з різними іншими частинами Лондона. Про їх існування відомо давно, але довести це поки не вдалося. Крім цього, зазначається, нібито секретний тунель також проходить між палацом і Будинком Кларенса, а гілка поштового залізниці – прямо під палацом.





Існує легенда про таємні тунелях під Букінгемським палацом

Єлісейський палац

Потрапити в Єлисейський палац у Франції практично неможливо, так як він закритий для відвідувань. З 1848 року Єлисей став офіційним будинком французьких президентів.

Відзначається, що в часи, коли там жив Наполеон III, у палаці вирили секретний тунель від ризниці каплиці до сусіднього будинку, щоб полководець міг зустріти свою коханку. Як пише French Moments, тунель був заповнений водою президентом Вінсентом Ауриолом (1947-1954 рр..).

Єлисейський палац у Франції

Тоді як інші стверджують, що Франсуа Міттеран, який керував країною в 1981-1995 роках, створив спеціальну прибудову в Єлисейському палаці, де тримав свою таємну другу сім’ю.

За даними WJLA, в Єлисейському палаці зберігається 14 000 пляшок вина – їх цінність настільки велика, що трохи дозволено входити в льох, де вони розміщені.

Стверджується, що в Білому домі теж існують таємні бункери

Білий дім

Про безпечному бункері – Президентському операційному центрі з надзвичайних ситуацій – під Східним крилом резиденції глави США багато чули давно. Але видання The Sun стверджує, що при адміністрації Обами в Білому домі також побудували новий секретний «мегабункер», розміщений під Північною галявиною. Стверджується, що він достатньо великий, щоб вмістити в нього президента з сім’єю, а також весь персонал адміністрації глави США в разі якогось лиха.

Таємна кімната для боулінгу в Білому домі (Twitter RichardNixonLibrary)

Малабар-Хілл, Мумбаї

Колоніальний бункер довжиною 150 метрів під офіційним офісом-резиденцією губернатора в Малабар-Хілл знайшли в 2016 році. Як пише The Times of India, виявлений він був, коли працівники зносили одну зі стін всередині комплексу. Бункер включав в себе казарму з 13 кімнатами. Загальна його площа становила понад 5000 квадратних футів, там були три надійні вентиляційні та дренажні лінії для повітря і води. Відзначається, що побудувати його могли під час візиту до Мумбаї принца Уельського в 1875 році – тоді урядовий будинок в «мисі Малабар» був залучений в капітальний ремонт напередодні візиту важливого гостя.

У Малабар-Хілл був знайдений колоніальний бункер