Зараз світ нової та небезпечній фазі поширення коронавіруса, – ВООЗ

Країни поступово відновлюють свою економічну і соціальну діяльність, що спричинило нову небезпечну фазу поширення коронавіруса. Кількість хворих продовжує зростати.

Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передає Deutsche Welle.

Він підкреслив, що люди продовжують хворіти, хоч карантин у більшості країн світу послаблюють.

“Світ зараз в новій небезпечній фазі. Багатьом людям, зі зрозумілих причин, набридло сидіти вдома. Країни, зі зрозумілих причин, прагнуть відновлювати економічну і соціальну діяльність. Але вірус все ще швидко поширюється. Він як і раніше призводить до смерті, і більшість людей уразливі”, – зазначив глава ВООЗ.

Він додав, що в четвер зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавіруса, що стало рекордним денним показником з початку пандемії. Близько половини хворих – в Північній і Південній Америці.