Кардиологи рассказали, кому необходимо принимать аспирин

Прием препарата оправдан при заболеваниях артерий.

Людям, страдающим ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, имеющим повышенный риск диабета, – аспирин необходим. Об этом рассказала врач-кардиолог Анна Пивенштейн.

Тема употребления аспирина всегда вызывает много споров. Бытует мнение, что его необходимо принимать в определенном возрасте всем – для профилактики болезней сердца. Но также существуют многочисленные доводы против такого метода.

Анна Пивенштейн рассказала, кому необходим аспирин. По словам врача, прием препарата оправдан при заболеваниях артерий.

«Лекарство назначается при симптомах атеросклероза любых артерий и наличии бляшек сонной артерии, закрывающих более 50% просвета, вне зависимости от наличия симптомов», – пояснила кардиолог.

Кроме того, аспирин необходимо принимать, если наличествует ишемическая болезнь сердца в любой форме. Более конкретные показания – стабильная стенокардия, перенесенные ранее инфаркт, острый коронарный синдром, стентирование коронарных артерий.

Еще одна категория лиц, которым необходим прием аспирина, – беременные женщины, имеющие высокий риск развития преэклампсии.

Также медикамент может быть назначен пациентам, предрасположенным к развитию сахарного диабета первого и второго типа, добавила врач.

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