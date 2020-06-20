Заборонений у служінні схиигумен Сергій запропонував патріархові Кирилу скласти повноваження

Заборонений у служінні свердловський схиигумен Сергій запропонував патріархові Кирилу скласти повноваження

Свердловський схиигумен Сергій (Романів), який потрапив під суд після закликів про непокору церковному керівництву і владі, заявив, що патріарху Кирилу і двох митрополитів слід скласти повноваження, повідомляє «Інтерфакс».

«Патріарху Кирилу, митрополитів Іларіона, Кирила і багатьом іншим до церковного суду треба скласти свої повноваження», — заявив він, додавши, що до рішення церковного суду буде «поминати тільки правовірних патріархів і архієреїв, в РПЦ вони є».

Нагадаємо, раніше схиигумен зробив ряд скандальних висловлювань. Так, він називав пандемію коронавіруса міфом і закликав до непокори церковному керівництву і владі. Крім цього, отець Сергій прокляв тих, хто закриває храми під час пандемії, і попередив про створення «електронного табору сатани».

Єкатеринбурзька єпархія заборонила схиигумена в служінні і позбавила права носіння наперсного хреста.

Пізніше Центр з протидії екстремізму ГУ МВС по Свердловській області угледів ознаки адміністративного правопорушення в діях схиигумена. Йому інкримінується адміністративне правопорушення в частині 9 статті 13.15 КоАП РФ.

Також стало відомо, що на території Среднеуральскій жіночого монастиря, де знаходиться схиигумен Сергій, були виставлені козачі пости охорони.