COVID-19 може передаватися через унітаз: вчені сказали, як уберегтися

Вчені вважають, що змивання унітазу з кришкою може допомогти зупинити поширення COVID-19.

У дослідженні вчених, на яке посилається Daily Mail, зазначено, що коронавірус дуже живучий і здатний пережити подорож через травну систему людини. Він може перебувати в фекаліях навіть через кілька тижнів після зникнення симптомів.

«З-за турбулентності, створюваної швидким потоком води, змив стільця в унітазі формує хмара інфекційних частинок, який може підніматися на висоту до 3 футів (1 метр). Деякі частинки уловлюються чашею унітазу або водою, однак якщо унітаз не прикритий кришкою, у простір над стульчаком піднімається до 60% крапель», – зазначено в дослідженні.

За твердженням вчених, таким чином вірус може або безпосередньо заразити іншу людину, або осісти на розташованих поблизу поверхнях.

Щоб не допустити цього, фахівці закликали людей, які користуються загальними або громадськими туалетами, закривати кришку перед тим, як натиснути на ручку змиву.

В даний час багато людей носять маски і використовують антисептик для рук або противірусні серветки, щоб зменшити ризик передачі інфекції, але небагато знають про ризики, пов’язані з фекаліями. Щоб глибше вивчити ризик зараження людей при відвідуванні туалету, дослідники з університету Янчжоу провели серію комп’ютерних симуляцій.

Вони встановили, що після змиву утворюється завихрення, схоже на торнадо або вир. Потім цей вихор здіймається в повітря і розносить заражені краплі, які можуть містити будь-вірус, включаючи грип або коронавірус.

«Можна припустити, що при частому використанні туалету швидкість буде ще вище, наприклад, у випадку сімейного туалету під час напруженого часу або громадського туалету, обслуговуючого густонаселений район», – сказав Цзі-Сян Ван з університету Янчжоу.