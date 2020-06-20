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Вінок на могилу батька Порошенка від Офісу Зеленського привезли через 4 години після похорону

20.06.2020

Вінок від Офісу президента України Володимира Зеленського на могилу Олексія Порошенка, батька п’ятого глави країни Петра Порошенка, поставили вже після церемонії прощання.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив екс-радник Петра Порошенка Юрій Бірюков. Він також поділився фотографіями вінка.

Як стверджує Бірюков, двоє чоловіків принесли штучні квіти на могилу через 4 години після похорону.

«На цвинтарі приїхала машина, і два людини вельми характерної зовнішності з досить характерними барсетками скромно поставили до загальної маси квітів та вінків ще один вінок», – написав колишній радник Порошенко.

Як видно на фото, на стрічці є напис: «Від Офісу президента України».

Вінок на могилу батька Порошенка від Офісу Зеленського привезли через 4 години після похорону. Фото Facebook / Юрій Бірюков

Панахида за Алексеею Порошенка відбулася у Свято-Михайлівському монастирі 19 червня.

Вінок на могилу батька Порошенка від Офісу Зеленського привезли через 4 години після похорону. Фото

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