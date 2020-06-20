Вінок від Офісу президента України Володимира Зеленського на могилу Олексія Порошенка, батька п’ятого глави країни Петра Порошенка, поставили вже після церемонії прощання.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив екс-радник Петра Порошенка Юрій Бірюков. Він також поділився фотографіями вінка.

Як стверджує Бірюков, двоє чоловіків принесли штучні квіти на могилу через 4 години після похорону.

«На цвинтарі приїхала машина, і два людини вельми характерної зовнішності з досить характерними барсетками скромно поставили до загальної маси квітів та вінків ще один вінок», – написав колишній радник Порошенко.

Як видно на фото, на стрічці є напис: «Від Офісу президента України».

Вінок на могилу батька Порошенка від Офісу Зеленського привезли через 4 години після похорону. Фото Facebook / Юрій Бірюков

Панахида за Алексеею Порошенка відбулася у Свято-Михайлівському монастирі 19 червня.

Вінок на могилу батька Порошенка від Офісу Зеленського привезли через 4 години після похорону. Фото