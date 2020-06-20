Напевно багато хто чув про те, як лынырийские шахтарі страйкували через невиплати зряплат, навіть відео було в мережі, де шахтарі Антрациту лякали верховних макак лыныры стуканням по асфальту порожніми пляшками.

Але, крім самого бунту шахтарів, була абсолютно неадекватна реакція з боку і пасічника, і корнета, і мыгыбы лыныры, які налажали по повній : мыгыбы початок викрадати людей, залякувати родичів протестувальників, корнет розпорядився виставити блокпости навколо Антрациту, а пасічник… Пасічник тупо пішов до типу військовим і попросив шось зробити, щоб ситуація не вийшла в змі. У підсумку пасічник облажався крутіше всіх : місцеві макаки задіяли засоби РЕБ і РЕП, що стало причиною відключення і мобільного зв’язку мтс, і блокування роспропагандистских ресурсів в тырнете.

Одним словом, намагаючись не дати інформації про страйк шахтарів в інтернеті поширитися, льоня пасічник і компанія зробили все, щоб навіть зростав змі почали писати про те, що ситуація з шахтарями так собі в лынырийской бананової ымперии. І почали шукати винних.

Під час бунтів, які безуспішно намагалися придушити окупаційні типу влади, багато припустили, що главмакаке лыныры, пасічнику, таке не пробачать в кремлі і з ходу пішли чутки про те, що після параду пасічника звільнять, а точніше знімуть. У числі версій можливого «звільнення» гуляють всілякі : від обнулення в стилі кафе -сепар-до тихого відходу з поста гауляйтера за станом здоров’я, а також до смерті від коронавіруса. Правда, факт залишається фактом : після параду в москві приймуть остаточне рішення про те, що робити з пасічником.

Що робить у цей час рядовий пасічник? Рятує свою шкуру, бо зі сталіним ніби як не хочеться ще зустрічатися. Переляканий льоня пише відеозвернення до Зеленському, в якому просить останнього наступне, цитую: » тепер ми обидва з вами знаємо, що ви в змозі припинити обстріли, запобігти загибелі простих людей, дітей, пенсіонерів і тим самим виконати ваше головну передвиборчу обіцянку — принести мир Україні. Переконливо прошу вас напередодні спільного свята – дня перемоги — продемонструвати на практиці, що ви можете тримати слово».

Точка.

Є таке слово, яке звучить як агонія. Вище ви прочитали саме агонію рядового пасічника. Ща поясню чому.

Якщо без води, то в так званому відеозверненні пасічника Зеленського простежуються ось такі речі:

Пасічник звертається не до Зеленському.

Пасічник звертається до московських кураторів.

Пасічник в обігу намагається довести відданість москві, яка вимагає прямих переговорів з російськомовними макаками на окупованому Донбасі

Пасічник робить інфопривід і топ новина, щоб показати кремлю, мовляв я, на відміну від пушилина, добре слухаю і роблю те, що мені кажуть тоуварищи.

Мета звернення пасічника зеленського проста і меркантильна: врятувати свою шкуру, показавши московським господарям, мовляв я хоч іноді намагаюся робити те, що мені наказують. Але я намагаюся, дуже. Хоч у мене і шахтарі бунтують.

Виглядає подібне шоу смішно, якщо чесно — як прохання зрозуміти і пробачити, патаму шо я намагаюся. Правда, моксель сльозам не дуже вірить — хто-хто, а пасічник про це прекрасно знає. Тому і намагається облажавшийся верховний ымператор лынырийской Швейцарії висмоктати прощення у москви.

Епілог. Як думаєте, яким саме чином пасічника «звільнять»: підірвуть, зажарять як гіві, просто отруять або турнуть на пенсію з золотим парашутом? Я особисто ставлю на смерть від вірусу у пасічника.

Кінець.