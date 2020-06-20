Вакцина від кору і краснухи може допомогти в боротьбі з COVID-19

Вакцина MMR, застосовувана проти кору, паротиту та краснухи, допомагає організму впоратися з COVID-19.

Як повідомляє DailyMail, це з’ясували вчені з Університету штату Луїзіана. За словами автора дослідження Статі Фіделя, вакцина MMR зупиняє важке запалення і сепсис, причому без побічних ефектів.

«Вакцинація MMR може бути особливо корисна для працівників охорони здоров’я, які можуть легко піддатися впливу COVID-19», – заявив Пол Фідель.

За словами вченого, американці вже мали можливість спостерігати дію вакцини на практиці, коли COVID-19 виявили екіпаж авіаносця USS Roosevelt. Справа в тому, що всім новобранцям ВМС США роблять укол MMR. І як підсумок, на борту судна тільки один чоловік потребував госпіталізації, тоді як 955 перенесли хвороба без ускладнень.

«Зараз ми проводимо клінічні випробування, але я не думаю, що для когось було б проблемою знову отримати вакцину MMR, яка дала б не тільки захист від кору, паротиту і краснухи, але і потенційно від COVID-19», – поділився вчений.