У 6 столичних школах виявили випадки захворювання на коронавірус

У столиці виявили нові випадки захворювання на коронавірус серед освітян.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

З’являються нові випадки захворювання на коронавірус і серед освітян. Зокрема, за останній тиждень по одному випадку виявили в школах №270, №212, №282 та в ліцеї №51. А також у школі № 235, та новий випадок у школі №197.

– Там скрізь захворіли вчителі. У школі №308 на коронавірус захворів завуч. Там усіх працівників, – оскільки багато було контактних, – відправили на самоізоляцію, – повідомив Кличко.

Мер також відзначив, що скасування обов”язкого зовнішнього незалежного оцінювання є виваженим рішенням в нинішній епідеміологічній ситуації.

– Я вдячний, що держава прислухалася до нашої позиції. І учням, які не збираються цього року вступати в українські вищі навчальні заклади, дозволили не складати ЗНО. Ті ж, хто вступатимуть до ВИШів, матимуть змогу пройти зовнішнє незалежне оцінювання. Це – виважене рішення в нинішній ситуації. Бо безпека і здоров’я наших дітей – головне, – наголосив Віталій Кличко.