Дільничний виборчком в Єкатеринбурзі відмовився працювати на голосуванні за поправки до Конституції

Дільнична виборча комісія № 1503 в Єкатеринбурзі в повному складі відмовилася брати участь в організації голосування за поправки до Конституції. Як повідомив кореспонденту «Росбалта» член комісії Владислав Постніков, причиною стало небажання працювати в умовах епідемії коронавіруса.

Члени виборчкому вирішили прийняти до уваги указ губернатора Свердловської області «Про введення режиму підвищеної готовності…», епідеміологічну обстановку, наявні ризики для здоров’я і життя, відсутність тестування членів ДВК на наявність коронавирусной інфекції, відсутність страхування ризику зараження. В цілях недопущення поширення інфекції члени комісії вирішили відмовитися від участі у організації і проведенні загальноросійського голосування.

«За» проголосувало 11 членів ДВК, один утримався.

«За це рішення проголосували члени комісії, що складаються в різних партіях чи організаціях. Я не надаю значення партійної приналежності», — уточнив Владислав Постніков.