Колгоспниця Медведчука. Хто така Ірина Паламар

Пані Паламар має дуже специфічну манеру сперечатися. Вона поєднує зверхність світської левиці і быдловатость тюремного пахана. І дуже складно знайти ефір, в якому Паламар нікого не перебила, не принизила, не звинуватили в роботі на Сороса, не влаштувала скандал або просто на когось не наїхала. Як канали Медведчука “розкручують” чергову Оксану Шкоду.

Ні для кого не секрет, що телеканали Віктора Медведчука працюють як політична фабрика зірок. Список улюбленців NewsOne, «112» і ZIK настільки маленький, а їх концентрація в цілодобовому ефірі настільки велика, що гостьові студії і токшоу проросійських каналів майже не відрізняються від реаліті-шоу. І подібний формат дає свої плоди: канали Медведчука вже успішно витягли з глибин узбіччя кума Путіна і спільними зусиллями розкрутили рейтинг «ОПЗЖ».

А тепер працюють над впізнаваністю інших наближених персонажів: це Андрій Пальчевський, Дмитро Співак, Євген Червоненко, Андрій Портнов, Олена Бондаренко, Олена Лукаш і навіть Анатолій Шарій. Останній з’явився на каналах Медведчука в жовтні минулого року, коли виявилося, що боти, накрутки і жителі Росії не можуть голосувати на українських виборах. Всі ці люди або вже спробували використати своє нездорове перевагу в ефірі з електоральною метою або можуть це зробити.

Однак, мабуть, найвеселішим і, разом з тим, найбільш показовим прикладом діяльності «Фабрики Медведчука» є Ірина Паламар. Тільки за останній місяць ця жінка з’явилася мінімум у дев’ятнадцяти повномасштабних ефірах, причому не тільки на якихось другорядних шоу. Але і, наприклад, в п’яти з п’яти останніх випусків хедлайнера NewsOne — «Український формат». Найчастіше протитрованный як «громадський діяч, голова ГО «Народний союз», вона відвідувала програми про карантин, банківському законодавстві, підсумки прес-конференції президента Зеленського, мовному законодавстві, призначення Олександра Ткаченка міністром культури, блокади Криму, блокування російських соцмереж, мирних переговорах, протести в США, всюдисущого вплив Сороса.

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Ніхто не може компетентно коментувати таку кількість різних тем. І тим більше їх не може коментувати Ірина Паламар. Адже за порожнім титулом “громадський діяч, голова ГО “Народний союз” канали Медведчука приховують цілу історію.

Насправді, Ірина Паламар — це засновниця та голова Асоціації тваринників України. Фермер з великим списком посад, до яких відносяться, зокрема, «співвласниця «АгроВет Атлантик»», «реконструктор м’ясо-молочного комплексу в смт Цибулів», «учасниця проекту національної програми підвищення кваліфікації спеціалістів по великій рогатій худобі та свинарству», «засновниця «Школи птахівництва» в Султанаті Оман». У 2015 році Паламар призначили радники міністра агропромислового комплексу, працювати з яким для неї було «великою честю». У 2018 році видання «Главком» розповідало, як Паламар хвалить прем’єра Гройсмана і планує йти у велику політику. У жовтні 2019-го фермер заговорила про створення політичної сили.

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Варто визнати, що стартовим двигуном для телевізійної кар’єри Паламар стала близька їй тема — законопроект про ринок землі. У листопаді-грудні 2019-го вона навіть коментувала його на Прямому і «24-м»,залишаючись головою Асоціації тваринників. У січні 2020-го Паламар почала протестувати проти скасування мораторію під Верховною Радою, повноцінно перебравшись на канали Медведчука і перетворившись в голову «Народного союзу».

Також в січні вона вперше з’явилася на ток-шоу «Український формат», де вже оцінювала трагедію українського літака в Ірані. І з тих пір Паламар, яка, судячи з її блогах, роками коментувала аграрну тематику, почала втрачати зв’язок з землею. Ймовірно, щоб не асоціюватися у виборців виключно з колгоспом. Який жінка, до речі, за власним визнанням, мріяла очолити з шести років.

Однак, найгірше у фермерки — це не її спроба приховати від глядачів власне минуле або штучно потрапити на як можна більше ефірів. Найгірше — це те, що вона, власне, говорить.

Для початку у жінки Паламар серйозна проблема з теоріями змови і Джорджем Соросом. Ось, наприклад, її коментар про протести в США: «Зараз в Штатах, як раз, там же фонд Сороса, як він називається … Атіф? Атіф, так. Він замішаний як раз і організації цих безчинств». Коментатор не тільки помилилася в назві (правильно «Антифа»), але і переплутала одну організацію з цілим міжнародним рухом і безпідставно приписала керівництво ним Соросу. Також Паламар розповідала, що закордонні організації хочуть знищити і підкорити Україну. Що Україна — це колонія якоїсь групи в США. Що агенти іноземного впливу продають Україну. Що Порошенко не посадять із міжнародного лобі. Що МВФ тримає Україну в кабалі. Що план «Ост» гуманніше меморандуму з МВФ. Що збиття українського літака в Ірані — частина боротьби між республіканцями і демократами за крісло президента США.

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Аналогічний рівень змови Паламар бачила і в коронавирусе, і в карантині. Вона називала їх «аферою» і «мильною бульбашкою». Розповідала, що «зараз Covid-19, а буде 20, 21. Їх будуть випускати, як айфони». Стверджувала, що коронавірус — це перевірка для націй на послух. Хвалила систему Семашко. Казала, що українські вчені можуть створити вакцину проти коронавіруса. При цьому, що цікаво, в березні коментатор сама радила влади перебудувати Міжнародний виставковий центр в польовий госпіталь і закликала громадян дотримуватися карантин.

Зрозуміло, що з таким підходом Паламар не любить і українські реформи. Вона розповідає про ракових антикорупційних пухлинах, створених глобалистами. Називає євроінтеграцію обманом українців. Стверджує, що медична та земельні реформи створені для депопуляції країни. Прогнозує скасування Пенсійного фонду. Ділиться інсайдом, що Євросоюз скасує Україні безвиз, адже ми нібито плануємо закрити тубдиспансер по реформі Супрун.

І, звичайно, те, що дійсно ріднить Паламар з каналами Медведчука, — це її безкомпромісна совковість. Вона до вереску захищає СРСР і його спадщина. Критикує перейменування вулиць, хвалить взаємоповага часів Радянського союзу, заперечує, що комуністичний режим знищував українців. Заявляє, що в СРСР було краще, ніж у США. Розповідає, що наступний щабель еволюції людства — це соціалізм, як, наприклад, в Росії. І просто фантасмагорично відбілює репресії: «У мене теж у прадідусів забрали землю. Вони теж були кулаками. Але ми мали країну. Ми мали ракетобудування …». При цьому сама Паламар, судячи з її віком, прожила в совку максимум вісім років.

Все це підводить нас до головної задачі постійних коментаторів Медведчука — активній підтримці російської агресії в Україні. Нині фермер коментує питання війни досить смішно і невпевнено, але вже промовляє тези про дотримання мінських домовленостей, розповідає про «таборах» для українських дітей, заперечує бажання Путіна відродити СРСР і закликає українців не воювати з сусідами. Як ніби це ми анексували російські території. До речі, ще в 2014 році Паламар критикувала Путіна: «… Тяжіє до думки про власну коронації. Про стабільність його рішень мені, як і всьому світі, на жаль, важко судити».

Хто б міг подумати, що така людина прихильна до «Всеукраїнського евромайдану»?

Окремо варто відзначити, що пані Паламар має дуже специфічну манеру сперечатися. Вона поєднує зверхність світської левиці і быдловатость тюремного пахана. І дуже складно знайти ефір, в якому Паламар нікого не перебила, не принизила, не звинуватили в роботі на Сороса, не влаштувала скандал або просто на когось не наїхала.

У бліц-інтерв’ю у 2014 році Ірина Паламар заявляла, що «мене не цікавить процес — для мене головне результат!» І справді, виглядає так, ніби для фермерки не має значення, до якої ахинее і приниженням їй доведеться вдаватися на телебаченні, щоб досягти бажаних вершин. Навіть якщо треба розповідати, що «такі люди, як Віктор Володимирович [Медведчук. — Авт.] — це, ну, ті авторитети, які, я сподіваюся, що народ починає розуміти, прокидатися. І що такі люди повинні бути у владі. І приймати рішення. Тому що з ними будуть рахуватися. Це авторитетні люди. Це люди, які розуміють. З ними сідають за стіл переговорів. Я сподіваюся, що все-таки наша країна вийде з кризи і прийдуть дійсно правильні люди до влади. Сильні, авторитетні […] Зауважте, тільки Віктор Володимирович говорить про зовнішньому управлінні».

Звичайно, можливо, насправді Паламар і не збирається у велику політику. А коментуючи зовнішній вплив, просто реалізує ще одну свою дитячу мрію — стати спеціалістом з міжнародних відносин. І все ж чомусь не покидає відчуття, що зовсім скоро «мрії» і роль Ірини Паламар для «ОПЗЖ» можуть стати схожими на «мрії» і роль Наталії Королевської для Партії регіонів.

Ярослав Зубченко, опубліковано у виданні Detector.media