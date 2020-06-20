Вищий антикорупційний суд повернув колишньому нардепу і президенту державної будівельної корпорації «Укрбуд Девелопмент» Максиму Микитасю 50 млн грн застави. Про це повідомила керівник відділу комунікацій ВАКС Олеся Чемерис, пише видання «Слово і діло».

«Представник екс-нардепа і екс-президента державної будівельної корпорації звернувся за поверненням частини раніше внесеного застави. Суд прийняв рішення про повернення цієї частини особі, яка внесла цю заставу», – сказала Чемерис.

За Микитася 25 жовтня внесли 80 млн грн застави, який вже передали до держбюджету. Тим не менше, суд зажадав ще 100 млн грн – Микитась нібито порушив умови попереднього рішення суду і зустрічався з іншими підозрюваними.

З нового застави 50 млн грн Микитась заплатив, але його адвокат Олександр Личак заявив, що екс-нардеп не планує вносити 50 млн грн застави.

Раніше SKELET-info повідомляв, що ВАКС не задовольнив клопотання прокурора Спеціальної антикорупційної прокуратури про продовження обов’язків, покладених на Микитася.

До цього Печерський районний суд Києва заарештував шість елітних автомобілів, які належать Микитасю.

Крім того повідомлялося, що Микитась заробив 33 мільйони гривень, продавши нерухомість. Також Микитась став власником кількох об’єктів нерухомості в елітному Печерському районі Києва. Дружина ж Микитася не раз «відмивала» гроші через «Енергоатом».

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ВАКС повернув Микитасю 50 мільйонів гривень застави оновлено: 20 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0