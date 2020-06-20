“Від них тхне мертвечиною, смороду трупи”: Кондратюк зробив гучну заяву про відомих артистів

Відомий український ведучий і продюсер Ігор Кондратюк різко висловився про російських артистів.

Про це він сказавши у програмі “Гоначаренко рулити” на 5 каналі.

Так, Кондратюк заявивши, що Україна має відмовитися від усього телепродукту з РФ, поки агресор не поверне нам наші території. За його словами, контент з Росії – це контент від людей, які сприяють вбивствам українців.

Продюсер підкреслив, що в нинішній ситуації Україні не можна “давати слабину”. Відтак, каже він, треба наполягати на тому, щоб РФ віддала нам Крим та Донбас — лише після цього можна буде дивитися, чи росіяни вміють знімати серіали, кіно, телевізійні проекти, чи мають співаків і співачок.

Сьогодні, заявив Кондратюк, від усіх їхніх артистів “тхне агресивною мертвечиною”.