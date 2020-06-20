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Чорногорія готова приймати українців за наявності “свіжого” негативного тесту на COVID-19

20.06.2020

Українці зможуть подорожувати в Чорногорію з наявністю негативного результату тесту на коронавірус.

Про це повідомляє “Балканський оглядач”.

Жителі України можуть в’їхати їхати до Чорногорії з негативним результатом тесту ПЛР на SARS-CoV-2, зробленим в акредитованих лабораторіях. Тісто має бути не більше, ніж 48 годин.

Відповідне рішення ухвалив Національний координаційний комітет з інфекційних хвороб (NKT).

Такі ж умови для в’їзду отримали жителі Албанії, Боснії і Герцеговині, Косово, Туреччини, Ізраїлю, Польщі, Румунії та Італії.

Чорногорія приймає іноземців на підставі місця проживання, а не громадянства. Рішення приймається на основі епідемічної ситуації.

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