Чорногорія готова приймати українців за наявності “свіжого” негативного тесту на COVID-19

Українці зможуть подорожувати в Чорногорію з наявністю негативного результату тесту на коронавірус.

Про це повідомляє “Балканський оглядач”.

Жителі України можуть в’їхати їхати до Чорногорії з негативним результатом тесту ПЛР на SARS-CoV-2, зробленим в акредитованих лабораторіях. Тісто має бути не більше, ніж 48 годин.

Відповідне рішення ухвалив Національний координаційний комітет з інфекційних хвороб (NKT).

Такі ж умови для в’їзду отримали жителі Албанії, Боснії і Герцеговині, Косово, Туреччини, Ізраїлю, Польщі, Румунії та Італії.

Чорногорія приймає іноземців на підставі місця проживання, а не громадянства. Рішення приймається на основі епідемічної ситуації.