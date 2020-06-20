У супермаркеті Києва розгулювала жінка у футболці з Путіним

В одному з супермаркетів мережі «Сільпо» у Києві помітили жінку, одягнену в футболку, на якій зображений глава країни-агресора Росії Володимир Путін.

На відео її зняли в магазині, що в районі Київського політехнічного інституту. Ролик опублікував Telegram-канал «Двищ».

«Жінка» ходить у футболці з х**лом. Передплатник викликав поліцію, проте вона лише розвела руками і нічого не зробила», – йдеться в повідомленні.

На кадрах чути, як автор відео запитує у жінки, чи не соромно їй за те, що одягла футболку з принтом Путіна, а також звертається до, ймовірно, охорони з вимогою вплинути на це. Проте в результаті його просять прибрати телефон, а незабаром ролик обривається.

Зі свого боку у соцмережі теж висловили надію, мовляв, оскільки правоохоронці нічого не змогли зробити, можливо, одного разу свідомі громадяни проведуть з жінкою «виховну роботу».