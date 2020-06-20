Пёс забавно пытался привлечь внимание хозяина

Крупный пёс породы боксер задорно прыгал у окна, требуя к себе внимания. Его хозяин рассмешил весь Интернет.
Видео появилось на YouTube.
В ролике запечатлен пёс, которому явно скучно. В надежде вытащить хозяина на улицу, боксер начал прыгать за окном, а затем и вовсе «завис» возле окна. Ему явно хотелось привлечь к себе как можно больше внимания.
В комментариях пользователи посмеялись над пёсиком.
«Его хозяин точно лентяй», «Какой хороший мальчик!», «Вот это прыжки!», — пишут пользователи Сети.
: Новости Ю