Пёс забавно пытался привлечь внимание хозяина

Крупный пёс породы боксер задорно прыгал у окна, требуя к себе внимания. Его хозяин рассмешил весь Интернет.

Видео появилось на YouTube.

В ролике запечатлен пёс, которому явно скучно. В надежде вытащить хозяина на улицу, боксер начал прыгать за окном, а затем и вовсе «завис» возле окна. Ему явно хотелось привлечь к себе как можно больше внимания.

В комментариях пользователи посмеялись над пёсиком.

«Его хозяин точно лентяй», «Какой хороший мальчик!», «Вот это прыжки!», — пишут пользователи Сети.

: Новости Ю