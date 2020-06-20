Коронавірус знову відклав навчання по перевірці “суверенної Рунета”

Вчення по забезпеченню стійкості і безпеки роботи Рунета, заплановані на 20 червня, довелося відкласти через коронавіруса. Як пояснили в Мінкомзв’язку, епідеміологічна ситуація не дозволила провести підготовку до навчань.

У міністерства відзначили, повідомляє РИА «Новости», що вчення перенесені на більш пізній термін. Навчання відновлять з урахуванням ситуації за COVID-19.

Нагадаємо, у цьому році заплановано чотири навчання на відпрацювання різних видів загроз — 20 березня, 20 червня, 20 вересня та 20 грудня. У березні навчання також були відкладені.

Попередні навчання проводилися в кінці грудня 2019 року. Тоді ж стало відомо, що за результатами перших всеукраїнських навчань із забезпечення стійкої роботи Рунета умовного зловмиснику вдалося успішно здійснити 62,5% атак через протокол SS7 (канал, через який передаються службові команди для з’єднання абонентів в телефонних мережах по всьому світу) і 50% атак через протокол Diameter (один з основних протоколів в мережах 4G). Час виявлення кожної атаки склало в середньому 2-3 хвилини.

Пізніше РБК з посиланням на свої джерела повідомляло, що при установці устаткування у кількох операторів виникли неполадки. При тестуванні в ряді випадків було відзначено зниженням швидкості інтернет-трафіку, а також вказується на падіння рівня сигналу. Заблокувати Telegram не вдалося, оскільки месенджер використовує проксі-сервери з власним криптографічним протоколом передачі зашифрованого сигналу. Один з операторів зафіксував інцидент, який привів до переривання надання послуг зв’язку для абонентів.