Газу більше не буде: сенатор США розповіла, коли Україна може стати вагомим гравцем на світовому ринку

Розвиток різних галузей енергетики, зокрема сонячної енергетики, геотермальної енергетики і використання вітру дозволить Україні стати частиною європейської системи енергетичної безпеки і зайняти важливу роль на глобальному рівні.

Таку думку висловила американський конгресмен від Демократичної партії, співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур під час Київського форуму з питань безпеки, передає «Україна-24».

«Одне з галузей, де Україна могла б бути дуже важливою державою, причому в глобальному сенсі, тому що я настільки вражена українською наукою і тими вченими, з якими я зустрічалася під час свого перебування в Україні. Наприклад, Україна могла б працювати над ядерною енергетикою в малих масштабах, а також над новими напрямками сонячної енергетики, геотермальної енергетики, використання вітру, технологій зберігання акумуляторної енергії», — сказала Каптур.

Вона підкреслила, що після 2050-го або 2070-го року поклади газу у світі в цілому стрімко зменшуватися, тому треба підключати нові технології, і Україна може це зробити вагомий внесок.

Американський конгресвумен зазначила доцільність підписання з Україною угоди на високому рівні щодо співпраці в даній галузі.

Нагадаємо, що 19 червня відбулася нова онлайн-дискусія Київського безпекового форуму. Вона була присвячена колективної політиці Заходу проти агресії Росії і підтримки України. У заході взяли участь американські та українські політики, зокрема член Конгресу США Марсі Каптур, виконавчий директор Пенн-Байден Центру з дипломатії і глобальної взаємодії, колишній заступник помічника міністра оборони і радник колишнього віце-президента США Джо Байдена Майкл Карпентер, американський дипломат, колишній посол при НАТО в 1997-2001 роках і в Росії в 2001-2005 роках, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу, екс-прем’єр Арсеній Яценюк, екс-заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський.