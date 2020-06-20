У населеного пункту Горіхово на Донбасі в результаті ворожого обстрілу 20 червня український військовий отримав осколкове поранення.

Про це повідомили на сторінці Операції Об’єднаних сил в Facebook. Відзначається, що противник вів вогонь з артилерійських систем і мінометів.

«Біля населеного пункту Горіхово противник вів вогонь з артилерійських систем і мінометів, у результаті чого один наш захисник отримав осколкове поранення», – зазначили в штабі.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали в лікувальний заклад. У прес-центрі ООС відзначили, що українські військові дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Нагадаємо, напередодні, 19 червня в зоні ООС на Донбасі в результаті обстрілу ворожих двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Війська Росії протягом доби вісім разів порушили режим припинення вогню. За даними розвідки, були знищені двоє і поранено троє терористів.

Біля Горіхово на Донбасі поранили українського бійця, – штаб ООС Facebook / Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation