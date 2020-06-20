Моз дав просте пояснення істотного стрибка коронавіруса

У Моз пояснили різке зростання коронавіруса в Україні, із-за чого в країну можуть повернути жорсткий карантин. Новий рекорд на 18 червня становить 829 випадків зараження.

Так, за словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, таке зростання пов’язане з недбалістю українців, які часто неправильно носять захисні маски. Таку заяву Ляшко зробив під час останнього брифінгу.

Справа в тому, що після запуску пасажироперевезень, у вагонах метро і салонах наземного транспорту дуже багато людей, жарко, маски знімають, так як в них дихати важко.

«І знімається маска з носа, а маска на роті — це вже неефективне засіб, це вже є потенційний джерело інфікування», — підкреслив Ляшко.