Заробітчанин з Мелітополя розповів про те, як у Польщі українці влаштовують п’яні посиденьки.

Таким чином, повідомляється, що все більше українців кидають роботу в Україні, і їдуть в Польщу, в пошуках краще життя. Туди зібралися і медики з Мелітополя, які потрапили під скорочення у зв’язку з закриттям лікарні.

Про це повідомляє інформаційний портал РИА-Мелітополь.

Заробітчанин розповів про те, які українці приїжджають туди.

Є класичні, сезонні заробітчани. Вони важко і багато працюють, а ось у вільний час лише їдять, сплять, а також ходять в продуктові магазини. За кілька місяців роботи навіть не виходять на вулиці міста, щоб відвідати історичні частини. Найчастіше чекають моменту, щоб повернутися додому.

Далі йде «хуторянське бидло». Замість того, щоб відпочити після роботи, а також збирати зароблені гроші, вони у вільний справа то і роблять що гуляють і п’ють.

Вони ходять в магазини в брудній робі без масок, зухвало гуляють по площах і парках з пляшками пива, розпиваючи їх на найвидніших місцях, йдуть випнувши груди вперед, і розчепіривши руки в сторони. Можуть голосно сміятися чи щось викрикувати зустрічним. «Бухають і стрибають, як шимпанзе».

Є незібрані і нерішучі, які багато працюють, і намагаються збирати гроші, але виходить не дуже. Вони часто пропускають роботу із-за поганого самопочуття, і вічно незадоволені.

Гламурна молодь, якій грошей ледь вистачає на їжу та житло, але за це вони відвідують найдорожчі кафе, ресторани і намагаються всіх переконати, що у них весела і безтурботна життя.

А також, є студенти і мігранти сім’ями. Вони вчать польський і мріють отримати громадянство. Живуть звичайним життям, і не намагаються нікого вразити.