Фармацевтична компанія «Здоров’я» передала найсучасніший автоматичний імунологічний аналізатор міській клінічній багатопрофільній лікарні №17

Сучасне обладнання та засоби індивідуального захисту необхідні лікарям, щоб протидіяти COVID-19. Фармацевтична компанія «Здоров’я» передала автоматичний імунологічний аналізатор у 17-у міську лікарню, щоб можна було швидше і якісніше обстежувати харків’ян на коронавірусну інфекцію і не тільки.

17 червня допомогу отримала Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня №17.

– Після пом’якшення карантину спостерігаємо збільшення кількості хворих на коронавірусну інфекцію. Тому придбали автоматичний імунологічний аналізатор, який дозволяє робити 90 аналізів на годину. Таке обладнання використовують у США і Європі, – розповідає голова наглядової ради ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» Олександр Доровський.

Крім визначення коронавирусу в крові людини, імунологічний аналізатор eCL8000 дозволяє провести діагностику 42 показників різних систем організму: визначення маркерів запалення, метаболізму, кардіомаркерів, маркерів ракових захворювань, аналіз функції щитовидної залози.

Аналізатор eCL8000 – це нове покоління приладів діагностики. Апарат має багато переваг. Серед них – автоматизація: всі модулі взаємопов’язані в єдиному аналізаторі, абсолютна точність, одночасне використання 10 видів реагентів, зручний для користувача операційний процес, кольоровий сенсорний екран. Масовий скринінг 30 зразків крові на COVID 19 робиться за 18 хвилин.

Аналізатор eCL8000 – це нове покоління приладів діагностики

– Цей апарат дуже потрібен місту, тому що ми перебуваємо на стадії виходу з карантину. Важливо встановити, чи є у нас в Харкові колективний імунітет. Тому будемо активно проводити тестування пацієнтів. Приємно, що в нашому місті працює соціально відповідальна компанія. Дякую за цей подарунок, – говорить заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

Компанія «Здоров’я» виробляє ефективні та доступні препарати, які відповідають європейським стандартам якості GMP та ISO. Їх активно використовують для лікування пацієнтів і в 17-й міській лікарні. А новий аналізатор встановлять у лабораторному відділенні.

– Компанія «Здоров’я» завжди цікавиться, що необхідно установі: лікарські форми, забезпечення або обладнання. За допомогою отриманого аналізатора будемо робити швидкі і якісні дослідження. Вдячні за допомогу Олександру Вікторовичу, – зазначає головний лікар Харківської міської клінічної багатопрофільної лікарні №17 Дмитро Черепов.

Підприємство активно допомагає українським медикам. Адже вони зараз на передовій боротьби з коронавірусом.

Таким чином, з початку пандемії компанія «Здоров’я» вже підтримала лікарів ряду медустанов. Допомогу від компанії отримали: Вінницька міська клінічна лікарня №1, Харківська обласна клінічна інфекційна лікарня, Харківська міська клінічна лікарня №13, Київське військово-медичне управління Служби безпеки України.

Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня №17 отримала сучасне обладнання

21 червня в Україні відзначають день медпрацівників, тому Олександр Доровський привітав їх з професійним святом:

– 21 червня – це день усіх, хто пов’язав своє життя з однією з найгуманніших і найблагородніших професій. Прийміть щирі слова подяки за вашу боротьбу за життя і здоров’я українських громадян.

Хотілося б побажати здоров’я, щастя і успіхів медпрацівникам міста Харкова та всієї України. Вдячний за вашу щоденну роботу.

Нагадаємо, що фармацевтична компанія «Здоров’я» протестувала своїх співробітників на COVID-19 (https://www.sq.com.ua/rus/news/zozh/05.06.2020/pokazat_zabotu_i_primer_dlya_drugih_farmkompaniya_zdorove_protestirovala_svoih_sotrudnikov_na/). Тут дбають про колектив і подають приклад іншим підприємствам Харкова.

Микола Данильчук