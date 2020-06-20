Росстат: Безробіття в Росії зросла до максимуму за вісім років

Рівень безробіття в Росії в травні виріс до 6,1% після 5,8% у квітні і склав 4,5 млн осіб. Про це повідомляє Росстат.

«У травні 2020 року, за оцінкою з використанням попередніх підсумків вибіркового обстеження робочої сили, 4,5 мільйона осіб у віці 15 років і старше, або 6,1% робочої сили класифікувалися як безробітні (відповідно до методології Міжнародної організації праці)», — наголошується в документі.

Це максимальне значення з березня 2012 року (тоді рівень безробіття склав 6,3%).

У квітні 2020 року, за даними Росстату, безробітними по методології МОП класифікувалися 4,3 млн осіб у віці 15 років і старше.

При цьому зареєстровані як безробітні в органах служби зайнятості населення, за даними Роструда, 2,1 млн людей, в тому числі 1,9 млн осіб отримували допомогу по безробіттю.

У квітні голова уряду РФ Михайло Мішустін підписав постанову про максимальні виплати безробітним.

Як випливало з повідомлення на сайті уряду, «громадяни, які втратили роботу після 1 березня і які звернулися до служби зайнятості, у квітні—червні будуть отримувати допомогу по безробіттю в максимальному розмірі — 12 130 рублів».

При цьому «для тимчасово безробітних громадян, у яких є діти, вводяться додаткові виплати по 3000 рублів на місяць на кожного неповнолітнього дитини».