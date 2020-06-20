15-річний українець, який насмерть збив однорічного племінника, перестав говорити

Підліток, який насмерть збив свого однорічного племінника в селі Бобрин на Рівненщині, перестав говорити після події.

Деталі трагедії розповіли родичі загиблого дитини, йдеться в сюжеті ТСН. За їх словами, 15-річний Сергій знаходиться у жахливому стані і покараний-морально.

«Він перестав говорити відразу в той день», – зазначила місцева мешканка Мирослава Кухлевская.

У поліції відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху, за що загрожує до восьми років в’язниці. Однак підлітка за ґрати не посадять.

«Згідно з Кримінальним кодексом, особа несе відповідальність з 14 років, однак саме за цей вид злочину, відповідальність настає з 16 років», – повідомила прес-секретар ГУ Нацполиции Рівненщини Марія Юстицкая.

Швидше за все, до юнака застосують так звані примусові заходи виховного характеру. Це може бути обмеження дозвілля, пильний нагляд дорослих або ж напрям у навчально-виховний заклад.