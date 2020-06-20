Помер автор хіта «На зорі»

Не стало автора хіта «На зорі». Клавішник групи «Альянс» Олег Парастаєв помер 20 червня у віці 61 року. Про втрату повідомили на сторінці виконавця «Инстаграме».

— Сьогодні вранці пішов з життя Олег Парастаєв, радянський і російський музикант і композитор, а також люблячий батько і чоловік. Висловлюємо співчуття всім рідним, близьким і друзям Олега! Дата і час панахиди будуть повідомлені пізніше для всіх бажаючих попрощатися, — сказано в публікації.

Парастаєв відомий, як автор хіта «На зорі», а також як «мужик з майбутнього» в стильних окулярах. В них він засвітився в кліпі на вищезгадану пісню.

У 1981 році з’явилася група «Альянс». Її заснував гітарист Сергій Володін. У лютому 1987 року «Альянс» став лауреатом першого рок-лабораторского «Фестивалю Надії». Група виконувала композиції «На зорі», «Дайте вогню», «Фальстарт» та ін. Альянс Журавльова і Парастаева протримався до 1988 року і розпався, коли вокаліст Ігор Журавльов вирішив кардинально змінити звучання групи в бік рок-музики.

У квітні 2019 року Олег Парастаєв опублікував кліп на пісню «На зорі», знятий в 1987 році. У тому ж місяці вийшов альбом «Хочу літати!», який став першим релізом колективу за останні 25 років. 14 лютого 2020 року «Альянс» опублікував альбом «Космічні сни».