З’явилися результати експертизи Єфремова

Експертиза визнала обвинувачуваного у смертельному ДТП актора Михайла Єфремова осудним.

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За словами інсайдерів, такий висновок було винесено після судово-психіатричної експертизи, проведеної в одній з лікарень.

Як зазначає Mash в Телеграм-каналі, актора оглянули психолог, психіатр і невролог.

«Михайло був ввічливий, вів себе коректно, перебував у депресивному стані. Наркотичної залежності не заперечував, розповідав про регулярні загулах. Що сталося вечір смертельного ДТП, майже не пам’ятає. Висновок видали відразу, в стаціонар відправляти не стали, так як діагноз був очевидний», – говориться в повідомленні.