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Число померлих від COVID-19 в РФ перевищила вісім тисяч осіб

20.06.2020

За добу в Росії зареєстрували 7 889 нових випадків захворювання COVID-19, з них у Москві — 1 057.

Про це повідомляє Медуза з посиланням на оперативний штаб.

Помер від хвороби 161 людина за добу, всього з початку епідемії — 8 002 людини. У Москві за даними на вечір 19 червня померло 52 людини.

Одужали за добу 10 186 осіб, за час епідемії — 334,5 тисячі. Всього до 20 червня в Росії зафіксували 576 952 випадку зараження коронавирусной інфекцією в 85 регіонах.

За добу в Росії провели 339 тисяч тестів на коронавірус, всього до 20 червня — 16,6 мільйона тестів. Під наглядом лікарів залишаються 310 тисяч чоловік.

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