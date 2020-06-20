У Херсоні батьки вигнали з дому двох дочок: діти звернулися в поліцію

Інцидент стався в Шуменском мікрорайоні Херсона. У поліцію звернулася 13-річна дівчинка розповіла, що батько постійно її ображає і вигнав з дому. За вказаною адресою виїхали співробітники мобільної групи реагування на факти домашнього насильства.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

“Поліцейські поспілкувалися з 13-річною та 18-річної сестрами, яких ображав і вигнав з дому рідний батько. Дівчата пояснили, що батько пиячить, постійно кричить на них, принижує, а тепер вигнав з дому. Мати дівчаток в конфлікт не втручалася, а була на його боці”, – йдеться в повідомленні.

Як пояснили батьки співробітникам правоохоронних органів, вони вигнали з будинку своїх дочок за те, що вони погано поводяться і не слухаються.

“За словами чоловіка, дочки його не слухають, гуляють допізна, а також нібито крадуть у них гроші. Чоловік поводився агресивно, викинув речі дітей із дому і сказав, що відмовляється від них і не хоче більше бачити. Відносно чоловіка співробітники поліції склали адміністративний протокол за домашнє насильство та за неналежне виконання обов’язків по вихованню дітей”, – додали в поліції.

18-річну дівчину на даний момент помістили в Кризовий центр для постраждалих в результаті домашнього насильства, а її 13-річну сестру поки відправили в лікарню. Після всіх відповідних перевірок, служба у справах дітей буде вирішувати, де дівчинка буде жити надалі.