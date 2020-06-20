Ешлі Грем показалася фанам зі зламаним зубом

Ситуація, звісно, не дуже весела, але реакція красуні на казус просто безцінна.

Американська модель plus-size завжди закликала любити себе справжніми. Вона не ховається на фотошопом чи фільтрами, показує власну неповторність та натуральність. І навіть коли усмішка не така прекрасня, як хочеться – краще хихотіти, аніж сумувати.

Так, нещодавно Ешлі показала фанам, як невдало поласувала вівсяним печивом від улюбленої матусі. Зірка прикріпила відео, на якому розповідає конфузну історію та сама із цього сміється. Виявилося, зламався саме передній зуб.

Спочатку шанувальники були спантеличені, але висловили захоплення від Грем. Мовляв, не кожен може так спокійно про це говорити, тим паче – показувати невтішну реальність підписникам. Дивіться у відео, як це було: