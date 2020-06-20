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За півдня бойовики 16 раз обстріляли позиції ООС: використовували важке озброєння

20.06.2020

На Донеччині з початку доби, 20 червня, збройні формування Російської Федерації вже 16 раз порушили режим припинення вогню. Поранення отримав один український військовий.

Про це повідомили під час брифінгу в Міністерстві оборони.

Відзначається, що в більшості випадків бойовики використовували заборонену мінськими угодами важке озброєння.

Зокрема, вранці на Донецькому напрямку супротивник двічі обстріляв позиції операції Об’єднаних сил поблизу Авдіївки і один раз біля Павлополя з мінометів 82-го калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку бойовики скоїли одразу 13 обстрілу в період з 5:00 до 6:30 по позиціях українських військових поблизу Горіхового, Хутора Вільного, Новоолександрівка, Троїцького, Шум і Попасній. Використовували важке озброєння, включаючи 152мм і 122мм артилерійські системи і міномети 120-го і 82-го калібрів.

«За наявною інформацією, під час артилерійського і мінометного обстрілу наших позицій біля населених пунктів Орехово, один український воїн отримав осколкове поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу», — повідомили в Міноборони.

У відповідь українські військові застосували наявне озброєння. Втрати бойовиків уточнюються.

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