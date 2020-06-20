Смертельне ДТП під Одесою: у зіткненні автомобілів Renault загинули дві людини

Вранці в суботу, 20 червня, два автомобілі виробництва французького концерну Renault зіткнулися на 276-му кілометрі траси Київ — Одеса у Савранському районі Одеської області.

В результаті зіткнення від позашляховика Renault Duster, «опонентом» якого був вантажівка-тягач Renault Magnum, мало що залишилося. Дві людини, що знаходилися в салоні Renault Duster, померли від отриманих травм на місці події.

Відомо, що обидва автомобілі рухалися в одному напрямку і що позашляховик врізався у вантажівку. Удар був такої сили, що легковик буквально розірвало.

«В результаті аварії загинула жінка-водій, 1974 року народження, та її пасажир. Відомо, що загибла — з Дніпропетровської області, інформації про загиблого чоловіка поки немає: зараз рятувальники витягують його тіло з понівеченого салону», — повідомили в поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.