Земельний спір з сусідами пенсіонер з Полтавщини «порішав» з допомогою гранати

У п’ятницю, 19 червня, міськрайонний суд Миргорода Полтавської області, що постраждав від негоди, затвердив арешт на 60 діб 71-річного пенсіонера, який напередодні ледь не відправив на той світ своїх сусідів і при цьому мало сам не загинув.

— Історія стара, як світ: між сусідами давно існувала ворожнеча за межу на городі, — розповів «ФАКТАМ» начальник відділу комунікації ГУ НП в Полтавській області Юрій Сулаєв. — В ході чергової сварки 71-річний мешканець Миргорода вирішив, мабуть, поставити крапку в конфлікті і кинув на подвір’ї своїх недругів протипіхотну гранату. В результаті вибуху «опонентів» — 67-річного чоловіка та його 37-річного сина — відвезла «швидка». Лікарі діагностували у них численні рвані рани і переломи кінцівок. Кілька осколків дісталося і зловмисникові.

Місце події. Фото ГУ НП України в Полтавській області

В ході проведених обшуків за місцем проживання «вибухонебезпечного» пенсіонера правоохоронці знайшли дві мінометні міни без набоїв, патрони і металевий тубус, схожий на ручний протитанковий гранатомет. Вилучене відправлено на експертизу, слідство з’ясовує походження «арсеналу».

Прес-офіцер Миргородського відділу поліції Лариса Петренко повідомила, що затриманому пред’явлено звинувачення в замаху на вбивство двох осіб суспільно небезпечним способом і у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибухонебезпечними речовинами. За це «гарячий» житель Миргорода може відправитися в місця позбавлення волі на 10-15 років.